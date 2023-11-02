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У Кропивницькому чули вибухи, в областях загроза "шахедів"

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 23:35
У Кропивницькому чули вибухи, в областях загроза
Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот із відео)

У Кропивницькому під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, повідомляло Суспільне. Повітряні сили повідомляють про загрозу дронів-камікадзе окупантів в областях.

23:15. Суспільне написало про звуки вибухів у Кропивницькому.

23:23. Повітряні сили пишуть про рух ударних БПЛА на Вінниччині: "Калинівка – в укриття!"

Під "ударними БПЛА" Повітряні сили зазвичай мають на увазі дрони-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136, котрі активно використовують російські загарбники.

23:28. Загроза застосування окупантами безпілотників у Хмельницькій області, повідомили ПС.

ОНОВЛЕНО о 23:44. "Група "шахедів" між Миколаєвом та Кривим Рогом рухається на захід", – пишуть Повітряні сили.

Також безпілотники спостерігаються поблизу Харкова, Вінниці та на кордоні Київської й Черкаської областей, зазначили військові.

23:52. Російські дрони рухаються з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області, повідомили Повітряні сили.

23:55. Дрон-камікадзе у Хмельницькій області, курсом на захід – ПС.

23:58. "Шахед" поряд із Вінницею!", – ПС.

23:59. У Чернівецькій області загроза застосування окупантами дронів-камікадзе, пишуть Повітряні сили.

Подальші оновлення читайте у стрічці новин згодом.

Про перебіг повітряної тривоги офіційно інформують Повітряні сили та представники влади на місцях.

  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
  • У ніч проти 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Читайте також: Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода

Артем Джеріпа
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війнаатакахмельницький
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