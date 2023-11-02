В Кропивницком слышали взрывы, по областям угроза "шахедов"

В Кропивницком во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, сообщало Суспільне. Воздушные силы сообщают об угрозе дронов-камикадзе оккупантов по областям.

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23:15. Суспільне написало о звуках взрывов в Кропивницком.

23:23. Воздушные силы пишут о движении ударных БПЛА в Винницкой области: "Калиновка - в укрытие!"

Под "ударными БПЛА" Воздушные силы обычно подразумевают дроны-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136, активно использующиеся российскими захватчиками.

23:28. Угроза применения оккупантами беспилотников в Хмельницкой области, сообщили ВС.

ОБНОВЛЕНО в 23:44. "Группа "шахедов" между Николаевом и Кривым Рогом двигается на мероприятие", - пишут Воздушные силы.

Также беспилотники наблюдаются вблизи Харькова, Винницы и границы Киевской и Черкасской областей, отметили военные.

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В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.

В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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