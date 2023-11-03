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Оккупанты ночью обстреляли Харьков, в Львовской и Хмельницкой областях работала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 06:24
Оккупанты ночью обстреляли Харьков, в Львовской и Хмельницкой областях работала ПВО - Фото
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Харьков, в городе были слышны взрывы, власти сообщили о попаданиях по гражданским объектам. Информации о пострадавших нет.

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Об атаке территории Украины вражескими БПЛА сообщили вечером Воздушные силы. Атака продолжалась всю ночь, отбой воздушной тревоги был объявлен только в 5:21 утра.  

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 0:58, что в городе "есть прилеты в одном из районов по гражданским объектам".

"Там пожар, который локализуют наши спасатели", – написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил о попаданиях по гражданской инфраструктуре в одном из населенных пунктов области.

По данным Нацполиции, в атаке участвовали не менее 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

ПВО также работала по беспилотникам во Львовской и Хмельницкой областях. 

  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
  • В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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Сергей Бережной
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