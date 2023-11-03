Оккупанты ночью обстреляли Харьков, в Львовской и Хмельницкой областях работала ПВО
В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Харьков, в городе были слышны взрывы, власти сообщили о попаданиях по гражданским объектам. Информации о пострадавших нет.
Об атаке территории Украины вражескими БПЛА сообщили вечером Воздушные силы. Атака продолжалась всю ночь, отбой воздушной тревоги был объявлен только в 5:21 утра.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 0:58, что в городе "есть прилеты в одном из районов по гражданским объектам".
"Там пожар, который локализуют наши спасатели", – написал Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил о попаданиях по гражданской инфраструктуре в одном из населенных пунктов области.
По данным Нацполиции, в атаке участвовали не менее 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
ПВО также работала по беспилотникам во Львовской и Хмельницкой областях.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
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