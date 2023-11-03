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Россия всю ночь атаковала Украину "шахедами": сбили 24 из 38 и одну ракету Х-59 – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 07:12
Россия всю ночь атаковала Украину
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59: взрывы слышали в Кировоградской, Львовской и Черниговской областях, есть попадания в Харькове и области. По данным Генштаба ВСУ, 24 вражеских дрона и ракета были уничтожены.

Об атаке территории Украины враждебными БПЛА сообщили вечером Воздушные силы. Атака продолжалась всю ночь, отбой воздушной тревоги был объявлен только в 5:21 утра.

Власти Харьковской области сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов области есть попадания по гражданским объектам.

По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовало по меньшей мере 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

  • В ночь на 31 октября кафиры нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
  • В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Читайте также: Россия запустила на Одесщину ракеты "Оникс". Военные говорят: Не долетели

Милана Головань
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