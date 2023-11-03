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Генштаб: РФ наступает на пяти направлениях, ВСУ сожгли РЭБ россиян и одну "важную цель"

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 07:35
Генштаб: РФ наступает на пяти направлениях, ВСУ сожгли РЭБ россиян и одну
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Донецка, украинские военные отбивают атаки, уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы врага и еще одну их "важную цель". Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Военные говорят, что за сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений. Среди них – 30 атак возле Авдеевки и Марьинки.

Захватчики безуспешно наступали в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но Силы обороны отражаются и наносят противнику значительные потери.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, успеха не имел. Украинские военные отразили около 10 атак противника.

На Бахмутском направлении оккупанты тщетно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки. Здесь ВСУ отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия на территории Южного Донецкой области.

В Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, состав боеприпасов, восемь артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.

  • Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневровую.
  • 25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.
  • 26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

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Милана Головань
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