Генштаб: РФ наступает на пяти направлениях, ВСУ сожгли РЭБ россиян и одну "важную цель"

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Донецка, украинские военные отбивают атаки, уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы врага и еще одну их "важную цель". Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные говорят, что за сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений. Среди них – 30 атак возле Авдеевки и Марьинки.

Захватчики безуспешно наступали в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но Силы обороны отражаются и наносят противнику значительные потери.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, успеха не имел. Украинские военные отразили около 10 атак противника.

На Бахмутском направлении оккупанты тщетно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки. Здесь ВСУ отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия на территории Южного Донецкой области.

В Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, состав боеприпасов, восемь артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневровую.

25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.

26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

Читайте также: Россия всю ночь атаковала Украину "шахедами": сбили 24 из 38 и одну ракету Х-59 – Генштаб

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.