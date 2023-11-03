Втрати Росії за день: 850 осіб, 24 танки та стільки ж БМП, 36 артсистем – Генштаб
Минулої доби армія РФ в Україні втратила 850 осіб, 24 танки, таку саму кількість БМП і 36 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 303 270 (+850);
→ танків – 5265 (+24);
→ бойових броньованих машин – 9901 (+24);
→ артилерійських систем – 7328 (+36);
→ РСЗВ – 854 (+4);
→ засобів ППО – 566;
→ літаків – 322;
→ вертольотів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7);
→ крилатих ракет – 1551 (+2);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33);
→ спеціальної техніки – 1034 (+2).
Вранці Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Донецька, ЗСУ відбивають атаки, знищили станцію РЕБ ворога та ще одну їхню "важливу ціль".
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