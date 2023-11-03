Втрати Росії за день: 850 осіб, 24 танки та стільки ж БМП, 36 артсистем – Генштаб

Минулої доби армія РФ в Україні втратила 850 осіб, 24 танки, таку саму кількість БМП і 36 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 303 270 (+850);

→ танків – 5265 (+24);

→ бойових броньованих машин – 9901 (+24);

→ артилерійських систем – 7328 (+36);

→ РСЗВ – 854 (+4);

→ засобів ППО – 566;

→ літаків – 322;

→ вертольотів – 324;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7);

→ крилатих ракет – 1551 (+2);

→ кораблів/катерів – 20;

→ підводних човнів — 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33);

→ спеціальної техніки – 1034 (+2).

Вранці Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Донецька, ЗСУ відбивають атаки, знищили станцію РЕБ ворога та ще одну їхню "важливу ціль".

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.

25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу в одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

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