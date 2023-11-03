RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втрати Росії за день: 850 осіб, 24 танки та стільки ж БМП, 36 артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 08:23
Втрати Росії за день: 850 осіб, 24 танки та стільки ж БМП, 36 артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Минулої доби армія РФ в Україні втратила 850 осіб, 24 танки, таку саму кількість БМП і 36 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 303 270 (+850);
→ танків – 5265 (+24);
→ бойових броньованих машин – 9901 (+24);
→ артилерійських систем – 7328 (+36);
→ РСЗВ – 854 (+4);
→ засобів ППО – 566;
→ літаків – 322;
→ вертольотів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7);
→ крилатих ракет – 1551 (+2);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33);
→ спеціальної техніки – 1034 (+2).

Военные потери армии РФ на 3 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

Вранці Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Донецька, ЗСУ відбивають атаки, знищили станцію РЕБ ворога та ще одну їхню "важливу ціль".

  • Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.
  • 25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу в одному з пунктів управління командування Повітряних сил.
  • 26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

Читайте також: Залужний: РФ не варто недооцінювати, значний час буде перевага в озброєннях

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштабвтрати РФгенштаб всу

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 