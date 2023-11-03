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Потери России за день: 850 человек, 24 танка и столько же БМП, 36 артсистем – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 08:23
Потери России за день: 850 человек, 24 танка и столько же БМП, 36 артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки армия РФ в Украине потеряла 850 человек, 24 танка, столько же БМП и 36 артсистем, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 303 270 (+850);
→ танков — 5265 (+24);
→ боевых бронированных машин — 9901 (+24);
→ артиллерийских систем — 7328 (+36);
→ РСЗО — 854 (+4);
→ средств ПВО — 566;
→ самолетов — 322;
→ вертолетов — 324;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5495 (+7);
→ крылатых ракет — 1551 (+2);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9691 (+33);
→ специальной техники — 1034 (+2).

Военные потери армии РФ на 3 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Донецка, ВСУ отбивают атаки, уничтожили станцию РЭБ врага и еще одну их "важную цель". 

  • Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневренную.
  • 25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.
  • 26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

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Сергей Бережной
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