Потери России за день: 850 человек, 24 танка и столько же БМП, 36 артсистем – Генштаб

За прошедшие сутки армия РФ в Украине потеряла 850 человек, 24 танка, столько же БМП и 36 артсистем, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 303 270 (+850);

→ танков — 5265 (+24);

→ боевых бронированных машин — 9901 (+24);

→ артиллерийских систем — 7328 (+36);

→ РСЗО — 854 (+4);

→ средств ПВО — 566;

→ самолетов — 322;

→ вертолетов — 324;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5495 (+7);

→ крылатых ракет — 1551 (+2);

→ кораблей/катеров — 20;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 9691 (+33);

→ специальной техники — 1034 (+2).

Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Донецка, ВСУ отбивают атаки, уничтожили станцию РЭБ врага и еще одну их "важную цель".

Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневренную.

25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.

26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

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