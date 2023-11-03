У районі Авдіївки воїни Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького спалили колону росіян із десятків одиниць техніки. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що другий механізований батальйон бригади стримує атаки ворога під Авдіївкою та знищує цілі колони техніки росіян.

Зазначається, що поля навколо міста усіяні трупами окупантів, а також танками, що палають, і бойовими машинами піхоти.

Стверджується, що на відео можна помітити "чотири хвилини пекла", яке влаштували загарбникам піхотинці президентської бригади, артилеристи 55 окремої артилерійської бригади та 110 окремої механізованої бригади.

2 листопада спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни зараз перегруповуються і кількість боєзіткнень там за минулу добу зменшилася. У районі Мар'їнки градус напруги не спадає – окупанти постійно атакують невеликими групами піхоти.

Глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти поставили перед собою нову мету, яка полягає у захопленні Авдіївського коксохімічного заводу.

Раніше президент Зеленський повідомив, що російські окупанти намагалися наступати у напрямку Вугледара. Українські воїни відбили штурм росіян, ворог зазнав тяжких втрат — десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених.

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