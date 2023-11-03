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"Влаштували пекло". Біля Авдіївки президентська бригада спалила колону з десятків одиниць — відео видео

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03.11.2023, 14:42
Знищення росіян під Авдіївкою (Фото: скриншот з відео)
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У районі Авдіївки воїни Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького спалили колону росіян із десятків одиниць техніки. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що другий механізований батальйон бригади стримує атаки ворога під Авдіївкою та знищує цілі колони техніки росіян.
Зазначається, що поля навколо міста усіяні трупами окупантів, а також танками, що палають, і бойовими машинами піхоти.
Стверджується, що на відео можна помітити "чотири хвилини пекла", яке влаштували загарбникам піхотинці президентської бригади, артилеристи 55 окремої артилерійської бригади та 110 окремої механізованої бригади.
  • 2 листопада спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни зараз перегруповуються і кількість боєзіткнень там за минулу добу зменшилася. У районі Мар'їнки градус напруги не спадає – окупанти постійно атакують невеликими групами піхоти.
  • Глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти поставили перед собою нову мету, яка полягає у захопленні Авдіївського коксохімічного заводу.
  • Раніше президент Зеленський повідомив, що російські окупанти намагалися наступати у напрямку Вугледара. Українські воїни відбили штурм росіян, ворог зазнав тяжких втрат — десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених.

Дивіться також: Бійці 47 ОМБр показали кадри з-під Авдіївки: знищили танки, БТРи та окупантів – відео

Дмитро Гриниченко
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