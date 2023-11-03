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"Устроили ад". У Авдеевки президентская бригада сожгла колонну из десятков единиц — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 14:42
Уничтожение россиян под Авдеевкой (Фото: скриншот с видео)
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В районе Авдеевки воины Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сожгли колонну россиян из десятков единиц техники. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что второй механизированный батальон бригады сдерживает атаки врага под Авдеевкой и уничтожает целые колонны техники россиян.
Отмечается, что поля вокруг города усеяны трупами оккупантов, а также горящими танками и боевыми машинами пехоты. 
Утверждается, что на видео можно заметить "четыре минуты ада", который устроили захватчикам пехотинцы президентской бригады, артиллеристы 55 отдельной артиллерийской бригады и 110 отдельной механизированной бригады. 
  • 2 ноября спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении россияне сейчас перегруппировываются и количество боестолкновений там за прошедшие сутки уменьшилось. В районе Марьинки градус напряжения не спадает – оккупанты постоянно атакуют небольшими группами пехоты.
  • Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты поставили перед собой новую цель, которая заключается в захвате Авдеевского коксохимического завода.
  • Ранее президент Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытались наступать в направлении Угледара. Украинские воины отразили штурм россиян, враг понес тяжелые потери — десятки единиц техники, множество убитых и раненых.

Смотрите также: Бойцы 47 ОМБр показали кадры из-под Авдеевки: уничтожили танки, БТРы и оккупантов – видео

Дмитрий Гриниченко
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