Зеленський: РФ намагалася наступати на Вугледар, втратила десятки одиниць техніки, багато піхоти

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагалися наступати у напрямку Вугледару. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.

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За його словами, українські воїни відбили штурм росіян, ворог зазнав тяжких втрат — десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених.

Також триває оборона Авдіївки та наступ Сил оборони у Запорізькій області.

Міноборони звітувало про постачання снарядів ракет і техніки, розвідка доповіла про ситуацію на фронті, міжнародній арені та в Росії.

"Підсумували результати роботи зернового коридору за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть впевненості нам та перевізникам", – заявив Зеленський.

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