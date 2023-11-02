Зеленський: РФ намагалася наступати на Вугледар, втратила десятки одиниць техніки, багато піхоти
02.11.2023, 12:41
Володимир Зеленський (Фото: скриншот з відео)
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагалися наступати у напрямку Вугледару. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.
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За його словами, українські воїни відбили штурм росіян, ворог зазнав тяжких втрат — десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених.
Також триває оборона Авдіївки та наступ Сил оборони у Запорізькій області.
Міноборони звітувало про постачання снарядів ракет і техніки, розвідка доповіла про ситуацію на фронті, міжнародній арені та в Росії.
"Підсумували результати роботи зернового коридору за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть впевненості нам та перевізникам", – заявив Зеленський.
- 30 жовтня президент зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США, обговорив ситуацію на фронті, оборонні потреби та подальшу військову допомогу США.
- Через дефіцит необхідного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів головком ЗСУ Залужний.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню гаубицями Д-1 і Д-20 і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", її не варто недооцінювати, значний час матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може збільшити кількість авіації до восьми дивізій.
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