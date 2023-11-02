Зеленский: РФ пыталась наступать на Угледар, потеряла десятки единиц техники, много пехоты
02.11.2023, 12:41
Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео)
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались наступать в направлении Угледара. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания.
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По его словам, украинские воины отбили штурм россиян, враг понес тяжелые потери — десятки единиц техники, множество убитых и раненых.
Также продолжается оборона Авдеевки и наступление Сил обороны в Запорожской области.
Минобороны отчиталось о поставках снарядов ракет и техники, разведка доложила о ситуации на фронте, международной арене и в России.
"Подытожили результаты работы зернового коридора за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", — заявил Зеленский.
- 30 октября президент встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США, обсудил ситуацию на фронте, оборонные нужды и последующую военную помощь США.
- Из-за дефицита необходимого вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал главком ВСУ Залужный.
- В то же время РФ увеличила плотность огня гаубицами Д-1 и Д-20 и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий.
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