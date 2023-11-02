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Зеленский: РФ пыталась наступать на Угледар, потеряла десятки единиц техники, много пехоты

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 12:41
Зеленский: РФ пыталась наступать на Угледар, потеряла десятки единиц техники, много пехоты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались наступать в направлении Угледара. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания.

По его словам, украинские воины отбили штурм россиян, враг понес тяжелые потери — десятки единиц техники, множество убитых и раненых.
Также продолжается оборона Авдеевки и наступление Сил обороны в Запорожской области. 

Минобороны отчиталось о поставках снарядов ракет и техники, разведка доложила о ситуации на фронте, международной арене и в России.

"Подытожили результаты работы зернового коридора за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", — заявил Зеленский.

  • 30 октября президент встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США, обсудил ситуацию на фронте, оборонные нужды и последующую военную помощь США.

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Дмитрий Гриниченко
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