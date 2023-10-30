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Зеленський обговорив з конгресменами США військову допомогу та фронт

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 20:45
Зеленський обговорив з конгресменами США військову допомогу та фронт - Фото
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів, обговорив ситуацію на фронті, оборонні потреби та подальшу військову допомогу США.

"Зустрівся з двопартійною делегацією американських конгресменів. Україна завжди цінувала й цінує підтримку обох партій Конгресу США. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати й надалі стоятимуть пліч-о-пліч із нами в боротьбі проти російської агресії й терору", – написав Зеленський.

Президент поінформував парламентарів про ситуацію на передовій, українські успішні оборонні та наступальні дії.

Також глава держави проінформував делегацію щодо першочергових оборонних потреб України.

Сторони обговорили ключові напрямки подальшої американської допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, зазначив Зеленський.

"З перших днів повномасштабного вторгнення підтримка США допомогла зупинити агресора та об’єднати світ. Міцна й довгострокова допомога стане запорукою спільної перемоги й відновлення стабільності у Європі та світі", – підсумував він.

  • 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
  • Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.
  • 26 жовтня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 млн. Зокрема, у нього увійшли додаткові боєприпаси для установок NASAMS і систем HIMARS, ракети ППО AIM-9M та інше.

Читайте також: Американців запитали, чи достатньо США підтримують Україну: результати опитування

Артем Джеріпа
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