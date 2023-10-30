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Зеленский обсудил с конгрессменами США военную помощь и фронт

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 20:45
Зеленский обсудил с конгрессменами США военную помощь и фронт - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных штатов, обсудил ситуацию на фронте, оборонные нужды и дальнейшую военную помощь США.

"Встретился с двухпартийной делегацией американских конгрессменов. Украина всегда ценила и ценит поддержку обеих партий Конгресса США. Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты и дальше будут стоять бок о бок с нами в борьбе против российской агрессии и террора", – написал Зеленский.

Президент проинформировал парламентариев о ситуации на передовой, украинских успешных оборонительных и наступательных действиях.

Также глава государства проинформировал делегацию о первоочередных оборонных нуждах Украины.

Стороны обсудили ключевые направления дальнейшей американской помощи Украине в сфере безопасности и обороны, отметил Зеленский.

"С первых дней полномасштабного вторжения поддержка США помогла остановить агрессора и объединить мир. Крепкая и долгосрочная помощь станет залогом общей победы и восстановления стабильности в Европе и мире", – подытожил он.

  • 20 октября 2023 г. президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
  • Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.
  • 26 октября США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. В частности, в него вошли дополнительные боеприпасы для установок NASAMS и систем HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и другое.

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Артём Джерипа
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