Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 млн. Зокрема у нього увійшли додаткові боєприпаси для установок NASAMS і систем HIMARS, ракети ППО AIM-9M та інше. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Сьогодні США оголошують про новий транш зброї й обладнання для України, який допоможе їй зберегти прогрес на полі бою та наростити подальший імпульс", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у X (Twitter).

У новий пакет допомоги на $150 млн увійшли:



→ додаткові боєприпаси для NASAMS;

→ ракети ППО AIM-9M;

→ зенітні ракети Stinger;

→ додаткові боєприпаси для HIMARS;

→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

→ протитанкові ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin;

→ понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;

→ прилади нічного бачення;

→ підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

→ спорядження для холодної погоди;

→ запчастини, технічне обслуговування й інше допоміжне обладнання.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.

Читайте також: Данія передала Україні пакет допомоги на $522 млн – танки, БМП, снаряди й інше

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.