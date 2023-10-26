Новини | США виділили пакет військової допомоги Україні на $150 млн — повний список
Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 млн. Зокрема у нього увійшли додаткові боєприпаси для установок NASAMS і систем HIMARS, ракети ППО AIM-9M та інше. Про це йдеться на сайті Пентагону.
"Сьогодні США оголошують про новий транш зброї й обладнання для України, який допоможе їй зберегти прогрес на полі бою та наростити подальший імпульс", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у X (Twitter).
У новий пакет допомоги на $150 млн увійшли:
→ додаткові боєприпаси для NASAMS;
→ ракети ППО AIM-9M;
→ зенітні ракети Stinger;
→ додаткові боєприпаси для HIMARS;
→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
→ протитанкові ракети TOW;
→ протитанкові системи Javelin;
→ понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;
→ прилади нічного бачення;
→ підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
→ спорядження для холодної погоди;
→ запчастини, технічне обслуговування й інше допоміжне обладнання.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
- Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.
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