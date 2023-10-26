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Новини | США виділили пакет військової допомоги Україні на $150 млн — повний список

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 19:24
США виділили пакет військової допомоги Україні на $150 млн — повний список - Фото
HIMARS (Фото: USMC, Melanye Martinez)

Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 млн. Зокрема у нього увійшли додаткові боєприпаси для установок NASAMS і систем HIMARS, ракети ППО AIM-9M та інше. Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Сьогодні США оголошують про новий транш зброї й обладнання для України, який допоможе їй зберегти прогрес на полі бою та наростити подальший імпульс", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у X (Twitter).

У новий пакет допомоги на $150 млн увійшли:

→ додаткові боєприпаси для NASAMS;
→ ракети ППО AIM-9M;
→ зенітні ракети Stinger;
→ додаткові боєприпаси для HIMARS;
→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
→ протитанкові ракети TOW;
→ протитанкові системи Javelin;
→ понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;
→ прилади нічного бачення;
→ підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
→ спорядження для холодної погоди; 
→ запчастини, технічне обслуговування й інше допоміжне обладнання.

Читайте також: Данія передала Україні пакет допомоги на $522 млн – танки, БМП, снаряди й інше

Мілана Головань
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