Міністерство оборони Данії оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $522 млн. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.

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"Я зустрівся з моїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав інформацію про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі переговорів з українцями було зібрано тринадцятий данський пакет допомоги", – сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

До пакета допомоги входять танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя.

Йдеться про БМП-2 і танки Т-72, також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які Данія фінансує у співпраці з Німеччиною.

Це ті види техніки та боєприпасів, які потрібні Україні й мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової потужності, додають у відомстві.

На підставі потреби України в додаткових 155-мм артилерійських боєприпасах також пропонується передати більшу кількість метальних зарядів і запалювальних трубок із власних запасів Міноборони Данії.

11 жовтня Норвегія, Швеція й Данія заявили, що почнуть спільно закуповувати артилерійські боєприпаси для України, постачання очікуються наступного року.

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