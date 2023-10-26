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Новини | Данія передала Україні пакет допомоги на $522 млн – танки, БМП, снаряди й інше

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26.10.2023, 19:05
Данія передала Україні пакет допомоги на $522 млн – танки, БМП, снаряди й інше - Фото
Троельс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА, Ida Marie Odgaard)

Міністерство оборони Данії оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $522 млн. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.

"Я зустрівся з моїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав інформацію про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі переговорів з українцями було зібрано тринадцятий данський пакет допомоги", – сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

До пакета допомоги входять танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя.

Йдеться про БМП-2 і танки Т-72, також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які Данія фінансує у співпраці з Німеччиною.

Це ті види техніки та боєприпасів, які потрібні Україні й мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової потужності, додають у відомстві.

На підставі потреби України в додаткових 155-мм артилерійських боєприпасах також пропонується передати більшу кількість метальних зарядів і запалювальних трубок із власних запасів Міноборони Данії.

Читайте також: США оголосять про нову військову допомогу Україні на $150 млн – Голос Америки

Мілана Головань
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