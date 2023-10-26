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Новости | Дания передала Украине пакет помощи на $522 млн – танки, БМП, снаряды и прочее

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 19:05
Дания передала Украине пакет помощи на $522 млн – танки, БМП, снаряды и прочее - Фото
Троельс Лунд Поульсен (Фото: ЕРА, Ida Marie Odgaard)

Министерство обороны Дании объявило новый пакет военной помощи Украине на сумму $522 млн. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Я встретился с моим украинским коллегой во вторник в Киеве, и получил информацию о потребностях Украины в борьбе с российским вторжением. Именно на основе переговоров с украинцами был собран тринадцатый датский пакет помощи", – сказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

В пакет помощи входят танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие.

Речь идет о БМП-2 и танках Т-72, также бронированных инженерно-эвакуационных машинах, которые Дания финансирует в сотрудничестве с Германией.

Это те виды техники и боеприпасов, которые нужны Украине и имеют решающее значение для сохранения своей сухопутной боевой мощи, добавляют в ведомстве.

На основании необходимости Украины в дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасах предлагается передать большее количество метательных зарядов и зажигательных трубок из собственных запасов Минобороны Дании.

Читайте также: США объявят о новой военной помощи Украине на $150 млн – Голос Америки

Милана Головань
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войнаданиявоенная помощь

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