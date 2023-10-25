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США оголосять про нову військову допомогу Україні на $150 млн – Голос Америки

Этот материал также доступен на русском
25.10.2023, 19:10
США оголосять про нову військову допомогу Україні на $150 млн – Голос Америки - Фото
Himars (Фото: EPA)

США виділять до $150 млн додаткової військової допомоги для України. Про це із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомляє Голос Америки.

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За даними журналістів, новий пакет від США містить додаткові ракети GMLRS для систем HIMARS, боєприпаси для NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.

Співрозмовники видання стверджують, що новий пакет для України очікується вже в середу. Це буде 49-ий випадок використання президентських повноважень переспрямувати зброю із запасів США українському війську.

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Оксана Житнюк
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