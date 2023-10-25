США оголосять про нову військову допомогу Україні на $150 млн – Голос Америки
25.10.2023, 19:10
Himars (Фото: EPA)
США виділять до $150 млн додаткової військової допомоги для України. Про це із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомляє Голос Америки.
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За даними журналістів, новий пакет від США містить додаткові ракети GMLRS для систем HIMARS, боєприпаси для NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.
Співрозмовники видання стверджують, що новий пакет для України очікується вже в середу. Це буде 49-ий випадок використання президентських повноважень переспрямувати зброю із запасів США українському війську.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
- Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.
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