США оголосять про нову військову допомогу Україні на $150 млн – Голос Америки

США виділять до $150 млн додаткової військової допомоги для України. Про це із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомляє Голос Америки.

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За даними журналістів, новий пакет від США містить додаткові ракети GMLRS для систем HIMARS, боєприпаси для NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.

Співрозмовники видання стверджують, що новий пакет для України очікується вже в середу. Це буде 49-ий випадок використання президентських повноважень переспрямувати зброю із запасів США українському війську.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.

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