США объявят о новой военной помощи Украине на $150 млн – Голос Америки

США выделят до $150 млн дополнительной военной помощи для Украины. Об этом со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщает Голос Америки.

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По данным журналистов, новый пакет от США содержит дополнительные ракеты GMLRS для систем HIMARS, боеприпасы для NASAMS, противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм артиллерийские снаряды.

Собеседники издания утверждают, что новый пакет для Украины ожидается уже в среду. Это будет 49-й случай использования президентских полномочий перенаправить оружие из запасов США украинскому войску.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.

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