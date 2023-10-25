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США объявят о новой военной помощи Украине на $150 млн – Голос Америки

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 19:10
США объявят о новой военной помощи Украине на $150 млн – Голос Америки - Фото
Himars (Фото: EPA)

США выделят до $150 млн дополнительной военной помощи для Украины. Об этом со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщает Голос Америки.

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По данным журналистов, новый пакет от США содержит дополнительные ракеты GMLRS для систем HIMARS, боеприпасы для NASAMS, противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм артиллерийские снаряды.

Собеседники издания утверждают, что новый пакет для Украины ожидается уже в среду. Это будет 49-й случай использования президентских полномочий перенаправить оружие из запасов США украинскому войску.

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Оксана Житнюк
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