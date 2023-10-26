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Новости | США выделили пакет военной помощи Украине на $150 млн – полный список

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 19:24
США выделили пакет военной помощи Украине на $150 млн – полный список - Фото
HIMARS (Фото: USMC, Melanye Martinez)

Министерство обороны США объявило новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. В частности, в него вошли дополнительные боеприпасы для установок NASAMS и систем HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и другое. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

"Сегодня США объявляют о новом транше оружия и оборудования для Украины, который поможет ей сохранить прогресс на поле боя и нарастить дальнейший импульс", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в X (Twitter).

В новый пакет помощи на $150 млн вошли:

→ дополнительные боеприпасы для NASAMS;
→ ракеты ПВО AIM-9M;
→ зенитные ракеты Stinger;
→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
→ противотанковые ракеты TOW;
→ противотанковые системы Javelin;
→ более 2 млн патронов к стрелковому оружию;
→ приборы ночного видения;
→ взрывные боеприпасы для уборки помех;
→ снаряжение для холодной погоды;
→ запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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Милана Головань
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