Министерство обороны США объявило новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. В частности, в него вошли дополнительные боеприпасы для установок NASAMS и систем HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и другое. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

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"Сегодня США объявляют о новом транше оружия и оборудования для Украины, который поможет ей сохранить прогресс на поле боя и нарастить дальнейший импульс", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в X (Twitter).

В новый пакет помощи на $150 млн вошли:



→ дополнительные боеприпасы для NASAMS;

→ ракеты ПВО AIM-9M;

→ зенитные ракеты Stinger;

→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;

→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

→ противотанковые ракеты TOW;

→ противотанковые системы Javelin;

→ более 2 млн патронов к стрелковому оружию;

→ приборы ночного видения;

→ взрывные боеприпасы для уборки помех;

→ снаряжение для холодной погоды;

→ запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.

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