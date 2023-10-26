Новости | США выделили пакет военной помощи Украине на $150 млн – полный список
Министерство обороны США объявило новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. В частности, в него вошли дополнительные боеприпасы для установок NASAMS и систем HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и другое. Об этом сообщили на сайте Пентагона.
"Сегодня США объявляют о новом транше оружия и оборудования для Украины, который поможет ей сохранить прогресс на поле боя и нарастить дальнейший импульс", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в X (Twitter).
В новый пакет помощи на $150 млн вошли:
→ дополнительные боеприпасы для NASAMS;
→ ракеты ПВО AIM-9M;
→ зенитные ракеты Stinger;
→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
→ противотанковые ракеты TOW;
→ противотанковые системы Javelin;
→ более 2 млн патронов к стрелковому оружию;
→ приборы ночного видения;
→ взрывные боеприпасы для уборки помех;
→ снаряжение для холодной погоды;
→ запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.
- Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.
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