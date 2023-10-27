Американців запитали, чи достатньо США підтримують Україну: результати опитування

36% американців думають, що країна надає українцям стільки допомоги, скільки треба. Про це свідчать дані опитування, проведеного Quinnipiac University National Poll.

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Майже дві третини виборців (65%) вважають, що підтримка України відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, тоді як 28% американців не згодні з цією думкою.

Водночас 87% прихильників демократів відповіли "Так, відповідає" і 8% сказали "Ні, не відповідає".

Майже половина прихильників республіканців (49%) погодилися з твердженням, що допомога Україні відповідає національним інтересам США, 44% не погодились.

На запитання, чи достатньо США робить для підтримки України, 36% всіх опитаних заявили, що країна робить стільки, скільки потрібно.

59% прихильників демократів згодні з цим твердженням, водночас 61% прихильників республіканців вважають, що США роблять забагато для України.

Опитування проводилося з 12 до 16 жовтня 2023 року.

26 жовтня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Повний список озброєння LIGA.net публікувала тут.

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