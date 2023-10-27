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Американцев спросили, достаточно ли США поддерживают Украину: результаты опроса

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 09:46
Американцев спросили, достаточно ли США поддерживают Украину: результаты опроса - Фото
Американские конгрессмены (Фото: ЕРА, JIM LO SCALZO)

36% американцев думают, что страна оказывает украинцам столько помощи, сколько нужно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University National Poll.

Почти две трети избирателей (65%) считают, что поддержка Украины отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, в то время как 28% американцев не согласны с этим мнением.

При этом 87% сторонников демократов ответили "Да, отвечает" и 8% сказали "Нет, не отвечает".

Почти половина сторонников республиканцев (49%) согласились с утверждением, что помощь Украине отвечает национальным интересам США, 44% не согласились.

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На вопрос, достаточно ли США делает для поддержки Украины, 36% всех опрошенных заявили, что страна делает столько, сколько нужно.

59% сторонников демократов согласны с этим утверждением, в то же время 61% сторонников республиканцев считают, что США делают слишком много для Украины.

Опрос проводился с 12 по 16 октября 2023 года.

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  • 26 октября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи в Украине. Полный список вооружения LIGA.net публиковала здесь.

Читайте также: Новый спикер Палаты Джонсон считает, что помощь Украине и Израилю следует разделить

Милана Головань
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