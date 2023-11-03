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Глава Авдеевской ВГА: У россиян новая цель – захватить коксохимический завод

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 11:15
Глава Авдеевской ВГА: У россиян новая цель – захватить коксохимический завод - Фото
Виталий Барабаш (Скриншот)

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона заявил, что российские оккупанты поставили перед собой новую цель, которая заключается в захвате Авдеевского коксохимического завода.

"Есть перехват, даже в телеграмм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель – это коксохим, надо "взять коксохим" и точка. Мы понимаем, что третья волна с каждым днем начнется, сейчас немного просохнет почва и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим", – рассказал Барабаш.

По его словам, возле Авдеевки не утихают стрелковые бои, враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников и не оставляет попыток штурмовать.

Барабаш сообщил, что во время своих попыток наступать российские захватчики не используют технику, а отправляют только пехоту, которая пытается штурмовать Авдеевку на юге и севере.

Накануне российские военные пропагандисты заявляли, что ВС РФ якобы пытались ударить по коксохиму, но украинская противовоздушная оборона сбила все ракеты. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 каналу, что захватить предприятие почти нереально, ведь оно расположено вблизи логистической артерии. Коваленко подчеркнул, что "там будет то, чего не было в Мариуполе – материально-техническое обеспечение авдеевского гарнизона".
  • Вчера, 2 ноября, спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении россияне сейчас перегруппировываются и количество боестолкновений там за прошедшие сутки уменьшилось. В районе Марьинки градус напряжения не спадает – оккупанты постоянно атакуют небольшими группами пехоты.

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Милана Головань
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