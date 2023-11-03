Глава Авдеевской ВГА: У россиян новая цель – захватить коксохимический завод
Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона заявил, что российские оккупанты поставили перед собой новую цель, которая заключается в захвате Авдеевского коксохимического завода.
"Есть перехват, даже в телеграмм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель – это коксохим, надо "взять коксохим" и точка. Мы понимаем, что третья волна с каждым днем начнется, сейчас немного просохнет почва и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим", – рассказал Барабаш.
По его словам, возле Авдеевки не утихают стрелковые бои, враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников и не оставляет попыток штурмовать.
Барабаш сообщил, что во время своих попыток наступать российские захватчики не используют технику, а отправляют только пехоту, которая пытается штурмовать Авдеевку на юге и севере.
- Вчера, 2 ноября, спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении россияне сейчас перегруппировываются и количество боестолкновений там за прошедшие сутки уменьшилось. В районе Марьинки градус напряжения не спадает – оккупанты постоянно атакуют небольшими группами пехоты.
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