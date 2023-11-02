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Бійці 47 ОМБр показали кадри з-під Авдіївки: знищили танки, БТРи та окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 21:22
Відео: 47 ОМБр
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Бійці 47 окремої механізованої бригади опублікували кадри боїв біля Авдіївки: ворожа колона техніки йшла на штурм у районі міста, але українські військові знищили всі танки та бронетехніку російських окупантів. Відео опублікували у Facebook.

"Авдіївка. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу й техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат", – йдеться під роликом.

Військові заявляють, що на північному фланзі ворог атакує великими силами, – це підтверджує відео, на якому велика колона техніки окупантів рухається у бік Авдіївки.

На перших кадрах, опублікованих 47 ОМБр, українські бійці знищують ворожий БТР із десантом: епізод зафільмував дрон.

Водночас рух продовжують російський танк із мінним тралом та ще один бронетранспортер. Наступним кадром, слідом за першим БТРом, Сили оборони знищують і танк окупантів.

Згодом загарбники починають вести вогонь на пригнічення, проте українські військові зупиняють ці спроби, завдаючи повторних ударів по ворожому танку. Влучним ударом по БТРу, який перебував поруч зі знищеним танком, Сили оборони створюють "фаєр-шоу".

  • Сьогодні речник ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни наразі перегруповуються і кількість боєзіткнень там протягом минулої доби зменшилась. У районі Мар'їнки градус напруги не спадає – окупанти постійно атакують невеликими групами піхоти.
  • Очільник Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш заявив, що третя хвиля наступу росіян ще не почалася, але росіяни лізуть у штурм, переважно піхотою.

Дивіться також: Як росіяни намагались сьогодні наступати й горіли під Вугледаром: підбірка відео

Мілана Головань
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