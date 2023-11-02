Бойцы 47 отдельной механизированной бригады опубликовали кадры боев у Авдеевки: вражеская колонна техники шла на штурм в районе города, но украинские военные уничтожили все танки и бронетехнику российских оккупантов. Видео опубликовали в Facebook.

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"Авдеевка. Оккупанты бросили беспрецедентное количество своего личного состава и техники на это направление и не оставляют попыток оцепить город. Но наши воины стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери", – говорится под роликом.

Военные заявляют, что на северном фланге враг атакует большими силами, – это подтверждает видео, на котором большая колонна техники оккупантов двигается в сторону Авдеевки.

На первых кадрах, опубликованных 47 ОМБр, украинские бойцы уничтожают вражеский БТР с десантом: эпизод снял дрон.

В то же время движение продолжают российский танк с минным тралом и еще один бронетранспортер. Следующим кадром, вслед за первым БТРом, Силы обороны уничтожают и танк оккупантов.

Впоследствии захватчики начинают вести огонь на подавление, однако украинские военные останавливают эти попытки, нанося повторные удары по вражескому танку. Метким ударом по БТРу, который находился рядом с уничтоженным танком, Силы обороны создают "файер-шоу".

Сегодня пресс-секретарь ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении россияне сейчас перегруппировываются и количество боестолкновений там за прошедшие сутки уменьшилось. В районе Марьинки градус напряжения не спадает – оккупанты постоянно атакуют небольшими группами пехоты.

Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш заявил, что третья волна наступления россиян еще не началась, но россияне лезут в штурм, преимущественно пехотой.

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