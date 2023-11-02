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Як росіяни намагались сьогодні наступати й горіли під Вугледаром: підбірка відео видео

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02.11.2023, 20:29
Робота 72 ОМБр під Вугледаром
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У мережі з’явилися відео сьогоднішніх спроб росіян наступати в районі Вугледара. Про відбитий Силами оборони штурм окупантів вдень повідомляв президент Володимир Зеленський.

Після селектору Зеленський розповів, що на Вугледарському напрямку ворог зазнав тяжких втрат – десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених.

Волонтер Сергій Стерненко опублікував відео, надане 72 окремою механізованою бригадою.

"Колону розбивали засобами ПТРК, артилерією та дронами. І ще, звісно, міни", – йдеться в повідомленні.

Також відео роботи 72 бригади на околицях Вугледара опублікував портал Тиск.

Зазначається, що в результаті невдалої спроби наступу росіяни покинули або втратили танк Т-80БВ з мінним тралом КМТ-7, два танки Т-72Б3 і БМП-1/2.

Як росіяни намагались сьогодні наступати й горіли під Вугледаром: підбірка відео

  • Сьогодні речник ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни наразі перегруповуються і кількість боєзіткнень там протягом минулої доби зменшилась. У районі Мар'їнки градус напруги не спадає – окупанти постійно атакують невеликими групами піхоти.

Дивіться також: Під Авдіївкою розряджений дрон СБУ вбив окупанта: той підійшов глянути на "знахідку" – відео

Оксана Житнюк
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