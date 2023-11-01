На Авдіївському напрямку російський окупант самостійно ліквідувався: він підійшов до українського дрона, що розрядився, та підірвався на ньому. Відео епізоду опублікував український громадський діяч Сергій Стерненко у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Росіянин отримав премію Дарвіна на Авдіївському напрямку", – підписав ролик Стерненко.

На кадрах показано, як українські спецпризначенці відправляють "на прогулянку" свій безпілотник, проте у того не вистачає батареї для того, щоб долетіти до місця призначення.

БпЛА приземляється на узбіччі, поруч з трьома російськими загарбниками. Один з них вирішує підійти до "знахідки" та зрештою підривається.

Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: Авдіївку штурмуватимуть, доки є резерви, втрата міста нічого не дасть РФ — бойовий нардеп

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.