RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Під Авдіївкою розряджений дрон СБУ вбив окупанта: той підійшов глянути на "знахідку" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 15:29
Відео: Сергій Стерненко
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

На Авдіївському напрямку російський окупант самостійно ліквідувався: він підійшов до українського дрона, що розрядився, та підірвався на ньому. Відео епізоду опублікував український громадський діяч Сергій Стерненко у Telegram.

"Росіянин отримав премію Дарвіна на Авдіївському напрямку", – підписав ролик Стерненко.

На кадрах показано, як українські спецпризначенці відправляють "на прогулянку" свій безпілотник, проте у того не вистачає батареї для того, щоб долетіти до місця призначення.

БпЛА приземляється на узбіччі, поруч з трьома російськими загарбниками. Один з них вирішує підійти до "знахідки" та зрештою підривається.

  • Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: Авдіївку штурмуватимуть, доки є резерви, втрата міста нічого не дасть РФ — бойовий нардеп

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкадрон

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 