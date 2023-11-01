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У Авдеевки разряженный дрон СБУ убил оккупанта: тот подошел взглянуть на "находку" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 15:29
Видео: Сергей Стерненко
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На Авдеевском направлении российский оккупант самостоятельно ликвидировался: он подошел к разрядившемуся украинскому дрону и подорвался на нем. Видео эпизода опубликовал украинский общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram.

"Россиянин получил премию Дарвина на Авдеевском направлении", – подписал ролик Стерненко.

На кадрах показано, как украинские спецназовцы отправляют "на прогулку" свой беспилотник, однако у того не хватает батареи для того, чтобы долететь до места назначения.

БпЛА приземляется на обочине, рядом с тремя российскими захватчиками. Один из них решает подойти к "находке" и в конечном итоге подрывается.

  • Командующий Таврическим направлением 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
  • По данным Министерства обороны, Россия потеряла около 4000 человек в октябре при попытке оцепить Авдеевку.

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Милана Головань
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