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Как россияне пытались сегодня наступать и горели под Угледаром: подборка видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 20:29
Работа 72 ОМБр под Угледаром
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В сети появились видео сегодняшних попыток россиян наступать в районе Угледара. Об отбитом Силами обороны штурме оккупантов днем сообщал президент Владимир Зеленский.

После селектора Зеленский рассказал, что на Угледарском направлении враг понес тяжелые потери – десятки единиц техники, множество убитых и раненых.

Волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, предоставленное 72 отдельной механизированной бригадой.

"Колонну разбивали средствами ПТРК, артиллерией и дронами. И еще, конечно, мины", – сказано в сообщении.

Также видео работы 72 бригады на окраинах Угледара опубликовал портал Тиск.

Отмечается, что в результате неудачной попытки наступления россияне покинули или потеряли танк Т-80БВ с минным тралом КМТ-7, два танка Т-72Б3 и БМП-1/2.

Как россияне пытались сегодня наступать и горели под Угледаром: подборка видео

  • Сегодня спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении россияне сейчас перегруппировываются и количество боестолкновений там за прошедшие сутки уменьшилось. В районе Марьинки градус напряжения не спадает – оккупанты постоянно атакуют небольшими группами пехоты.

Смотрите также: Под Авдеевкой разряженный дрон СБУ убил оккупанта: тот подошел взглянуть на "находку" – видео

Оксана Житнюк
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