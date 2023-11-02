Как россияне пытались сегодня наступать и горели под Угледаром: подборка видео

В сети появились видео сегодняшних попыток россиян наступать в районе Угледара. Об отбитом Силами обороны штурме оккупантов днем сообщал президент Владимир Зеленский.

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После селектора Зеленский рассказал, что на Угледарском направлении враг понес тяжелые потери – десятки единиц техники, множество убитых и раненых.

Волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, предоставленное 72 отдельной механизированной бригадой.

"Колонну разбивали средствами ПТРК, артиллерией и дронами. И еще, конечно, мины", – сказано в сообщении.

Также видео работы 72 бригады на окраинах Угледара опубликовал портал Тиск.

Отмечается, что в результате неудачной попытки наступления россияне покинули или потеряли танк Т-80БВ с минным тралом КМТ-7, два танка Т-72Б3 и БМП-1/2.

Сегодня спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении россияне сейчас перегруппировываются и количество боестолкновений там за прошедшие сутки уменьшилось. В районе Марьинки градус напряжения не спадает – оккупанты постоянно атакуют небольшими группами пехоты.

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