ЗСУ: В районі Мар’їнки РФ йде в атаки невеликими групами піхоти, під Авдіївкою – готується

В районі Мар’їнки Донецької області не спадає інтенсивність атак окупаційної армії, а на Авдіївському напрямку росіяни наразі перегруповуються. Про це сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі єдиного телемарафону.

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"Не спадає градус атак ворога в районі Мар’їнки. Минулої доби наші захисники знову відбили понад 20 атак окупантів. Ворог атакує невеликими піхотними групами, отримує відсіч, зазнає втрат, відходить, проводить певну артпідготовку і знову намагається йти вперед", – сказав речник ЗСУ.

Тим часом в районі Авдіївки, за словами Штупуна, фіксується зменшення кількості боєзіткнень. Минулої доби Сили оборони відбили сім атак в районі Сєверного і Первомайського. Це значно менша кількість атак армії РФ, ніж у попередню добу.

Однак, наголосив Штупун, це не означає, що ворог відмовився від намірів оточити Авдіївку – наразі росіяни готуються і проводять перегрупування.

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