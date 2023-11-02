ВСУ: В районе Марьинки РФ атакует небольшими группами пехоты, под Авдеевкой – готовится
В районе Марьинки Донецкой области не спадает интенсивность атак оккупационной армии, а на Авдеевском направлении россияне сейчас перегруппировываются. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире единого телемарафона.
"Не спадает градус атак врага в районе Марьинки. За минувшие сутки наши защитники снова отбили более 20 атак оккупантов. Враг атакует небольшими пехотными группами, получает отпор, несет потери, отходит, проводит определенную артподготовку и снова пытается идти вперед", – сказал спикер ВСУ.
Тем временем в районе Авдеевки, по словам Штупуна, фиксируется уменьшение количества боестолкновений. За прошедшие сутки Силы обороны отбили семь атак в районе Северного и Первомайского. Это значительно меньшее количество атак армии РФ, чем в предыдущие сутки.
Однако, подчеркнул Штупун, это не означает, что враг отказался от намерений окружить Авдеевку – россияне готовятся и проводят перегруппировку.
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