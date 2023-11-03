Очільник Авдіївської ВЦА: У росіян нова ціль – захопити коксохімічний завод
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону заявив, що російські окупанти поставили перед собою нову ціль, яка полягає у захопленні Авдіївського коксохімічного заводу.
"Є перехоплення, навіть у телеграм-каналах розвивають усю цю історію. Тепер у них нова ціль – це коксохім, треба "взяти коксохім" і крапка. Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти й вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо й чуємо", – розповів Барабаш.
За його словами, біля Авдіївки не вщухають стрілецькі бої, ворог постійно обстрілює позиції українських захисників і не полишає спроб штурмувати.
Барабаш повідомив, що під час своїх намагань наступати російські загарбники не використовують техніку, а відправляють лише піхоту, яка намагається штурмувати Авдіївку на півдні й півночі.
- Вчора, 2 листопада, речник ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни наразі перегруповуються і кількість боєзіткнень там протягом минулої доби зменшилась. У районі Мар'їнки градус напруги не спадає – окупанти постійно атакують невеликими групами піхоти.
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