Очільник Авдіївської ВЦА: У росіян нова ціль – захопити коксохімічний завод

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону заявив, що російські окупанти поставили перед собою нову ціль, яка полягає у захопленні Авдіївського коксохімічного заводу.

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"Є перехоплення, навіть у телеграм-каналах розвивають усю цю історію. Тепер у них нова ціль – це коксохім, треба "взяти коксохім" і крапка. Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти й вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо й чуємо", – розповів Барабаш.

За його словами, біля Авдіївки не вщухають стрілецькі бої, ворог постійно обстрілює позиції українських захисників і не полишає спроб штурмувати.

Барабаш повідомив, що під час своїх намагань наступати російські загарбники не використовують техніку, а відправляють лише піхоту, яка намагається штурмувати Авдіївку на півдні й півночі.

Напередодні російські військові пропагандисти заявляли, що ЗС РФ нібито намагалися вдарити по коксохіму, але українська протиповітряна оборона збила всі ракети. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 каналу, що захопити підприємство майже нереально, адже воно розташоване поблизу логістичної артерії. Коваленко підкреслив, що "там буде те, чого не було в Маріуполі – матеріально-технічне забезпечення авдіївського гарнізону".

Вчора, 2 листопада, речник ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни наразі перегруповуються і кількість боєзіткнень там протягом минулої доби зменшилась. У районі Мар'їнки градус напруги не спадає – окупанти постійно атакують невеликими групами піхоти.

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