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ЗСУ: Росіяни посилюються під Бахмутом, під Куп’янськом активізувалась бойова техніка РФ

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 17:50
ЗСУ: Росіяни посилюються під Бахмутом, під Куп’янськом активізувалась бойова техніка РФ - Фото
Морпіхи окупантів (Ілюстративне фото: ГУР МО)

На Куп’янському напрямку росіяни наразі активізувались у плані застосування бойової техніки, а на Бахмутському – намагаються повернути всі втрачені позиції. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Він зазначив, що Лимано-Куп’янський напрямок залишається одним із найважчих на всій лінії фронту – протягом минулої доби росіяни там вісім разів атакували й вісім разів застосовували авіацію.

Однак, за його словами, вчора був "вдалий день" у знищенні російської техніки – на цьому напрямку росіяни втратили сім танків і дев’ять бойових бронемашин. Також було знищено 149 окупантів.

"Ми бачимо, що ворог активізувався, активізував використання саме бойової техніки і не полишає намірів повторно окупувати Куп’янськ – важливий логістичний центр, через який раніше здійснювались постачання окупаційній армії", – сказав Фітьо.

На Бахмутському напрямку, за його словами, українські військові наразі в активній обороні, що дає можливість за нагоди покращувати становище та переходити до наступальних дій.

"Але, тим не менш, ворог посилюється, посилює натиск. Усі позиції, які він втратив, він пробує відбивати, пробує на них наступати", – сказав представник ЗСУ.

Він додав, що росіяни швидко вчаться і підтягують резерви, але українські сили готові відбивати наступ.

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Оксана Житнюк
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