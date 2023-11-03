Генштаб назвав співвідношення втрат: ЗСУ знищують уп'ятеро більше техніки, ніж втрачають
03.11.2023, 16:42
Сергій Баранов (Фото: ЗСУ)
Збройні Сили України знищують уп'ятеро більше російської техніки, ніж втрачають власної. Про це повідомив начальник головного управління ракетних військ та артилерії Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.
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За його словами, коли артилерія західного зразка не може працювати, цілі вражаються системами HIMARS.
"Ми в п'ять разів більше знищуємо ворожої техніки, ніж втрачаємо своєї. Основне завдання артилерії – безпосередня вогнева підтримка дій піхоти та контрбатарейна боротьба", – сказав Баранов.
Він зазначив, що залежно від наявності боєприпасів, Сили оборони комбінують різні види озброєнь, щоб створити об'єднану вогневу підтримку.
- Раніше головком ЗСУ Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.
- Через дефіцит необхідного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь", її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- Головком визнав прогалини із призовом, які дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
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