RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб назвав співвідношення втрат: ЗСУ знищують уп'ятеро більше техніки, ніж втрачають

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 16:42
Генштаб назвав співвідношення втрат: ЗСУ знищують уп'ятеро більше техніки, ніж втрачають - Фото
Сергій Баранов (Фото: ЗСУ)

Збройні Сили України знищують уп'ятеро більше російської техніки, ніж втрачають власної. Про це повідомив начальник головного управління ракетних військ та артилерії Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.

За його словами, коли артилерія західного зразка не може працювати, цілі вражаються системами HIMARS.
"Ми в п'ять разів більше знищуємо ворожої техніки, ніж втрачаємо своєї. Основне завдання артилерії – безпосередня вогнева підтримка дій піхоти та контрбатарейна боротьба", – сказав Баранов.
Він зазначив, що залежно від наявності боєприпасів, Сили оборони комбінують різні види озброєнь, щоб створити об'єднану вогневу підтримку.

Читайте також: Залужний про помилки: Чотирьох місяців нам мало вистачити, щоб зайти до Криму і повоювати там

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаартилеріявтратиГенштабHIMARS

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 