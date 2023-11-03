Генштаб назвав співвідношення втрат: ЗСУ знищують уп'ятеро більше техніки, ніж втрачають

Збройні Сили України знищують уп'ятеро більше російської техніки, ніж втрачають власної. Про це повідомив начальник головного управління ракетних військ та артилерії Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.

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За його словами, коли артилерія західного зразка не може працювати, цілі вражаються системами HIMARS.

"Ми в п'ять разів більше знищуємо ворожої техніки, ніж втрачаємо своєї. Основне завдання артилерії – безпосередня вогнева підтримка дій піхоти та контрбатарейна боротьба", – сказав Баранов.

Він зазначив, що залежно від наявності боєприпасів, Сили оборони комбінують різні види озброєнь, щоб створити об'єднану вогневу підтримку.

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