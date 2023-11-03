Генштаб назвал соотношение потерь: ВСУ уничтожают в пять раз больше техники, чем теряют
03.11.2023, 16:42
Сергей Баранов (Фото: ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожают в пять раз больше российской техники, чем теряют собственной. Об этом сообщил начальник главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.
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По его словам, когда артиллерия западного образца не может работать, то цели поражаются системами HIMARS.
"Мы в пять раз больше уничтожаем вражеской техники, чем теряем своей. Основная задача артиллерии – непосредственная огневая поддержка действий пехоты и контрбатарейная борьба", — сказал Баранов.
Он отметил, что в зависимости от наличия боеприпасов, Силы обороны комбинируют разные виды вооружений, чтобы создать объединенную огневую поддержку.
- Ранее главком ВСУ Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.
- Из-за дефицита необходимого вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, так как Россия улучшила ПВО.
- Главком признал пробелы с призывом, которые позволяют уклоняться, "пытаемся исправить".
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