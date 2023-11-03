Генштаб назвал соотношение потерь: ВСУ уничтожают в пять раз больше техники, чем теряют

Вооруженные Силы Украины уничтожают в пять раз больше российской техники, чем теряют собственной. Об этом сообщил начальник главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.

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По его словам, когда артиллерия западного образца не может работать, то цели поражаются системами HIMARS.

"Мы в пять раз больше уничтожаем вражеской техники, чем теряем своей. Основная задача артиллерии – непосредственная огневая поддержка действий пехоты и контрбатарейная борьба", — сказал Баранов.

Он отметил, что в зависимости от наличия боеприпасов, Силы обороны комбинируют разные виды вооружений, чтобы создать объединенную огневую поддержку.

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