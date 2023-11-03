ВСУ: Россияне усиливаются под Бахмутом, под Купянском активизировалась боевая техника РФ

На Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники, а на Бахмутском – пытаются вернуть все утраченные позиции. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Он отметил, что Лимано-Купянское направление остается одним из самых тяжелых на всей линии фронта – за прошедшие сутки россияне там восемь раз атаковали и восемь раз применяли авиацию.

Однако, по его словам, вчера был "удачный день" в уничтожении российской техники – на этом направлении россияне потеряли семь танков и девять боевых бронемашин. Также было уничтожено 149 оккупантов.

"Мы видим, что враг активизировался, активизировал использование именно боевой техники и не оставляет намерений повторно оккупировать Купянск – важный логистический центр, через который ранее осуществлялись поставки оккупационной армии", – сказал Фитьо.

На Бахмутском направлении, по его словам, украинские военные сейчас в активной обороне, что дает возможность при случае улучшать положение и переходить к наступательным действиям.

"Но, тем не менее, враг усиливается, усиливает давление. Все позиции, которые он потерял, он пытается отбивать, пытается на них наступать", – сказал представитель ВСУ.

Он добавил, что россияне быстро учатся и подтягивают резервы, но украинские силы готовы отражать наступление.

Главком ВСУ Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.

В то же время, РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях, прогнозирует Залужный.

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