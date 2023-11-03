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Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 19:33
Эстонская разведка прогнозирует
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Усилия России по захвату Авдеевки на восточном фронте и продвижению к Купянску преследуют главным образом пропагандистские цели, и ближайшие недели на этих направлениях, вероятно, будут "жаркими", так как РФ продолжит наступать с той же интенсивностью, несмотря на потери. Об этом на пресс-конференции заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

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По его словам, ценой больших потерь российские силы добились определенного тактического успеха под Авдеевкой, в том числе благодаря погоде, которая оставалась относительно сухой и позволяла использовать оккупантам тяжелую технику на открытой местности.

Несмотря на это, оборонная деятельность Украины остается организованной и многоуровневой, подчеркнул Кивисельг.

"Прежде всего, для защиты своих позиций использовался дальний огонь, ударные беспилотники и минные поля. Это позволило сохранить потери тяжелой техники РФ на столь же высоком уровне по сравнению с предыдущими неделями", – заявил глава разведки Сил обороны Эстонии.

Однако, по его прогнозам, несмотря на потери, Россия, вероятно, продолжит наступательные действия с нынешней интенсивностью в ближайшие недели, с намерением, вероятно, добиться полного контроля над Авдеевкой к концу этого года.

"Подобно завоеванию Бахмута, они также пытаются взять под контроль населенный пункт Авдеевку и показать это – в случае успеха – как значительный военный успех", – сказал Кивисельг.

Он считает, что такую "победу" россияне могут использовать в пропагандистских целях, но с военной точки зрения этот населенный пункт "не так уж и важен".

Глава разведки Сил обороны Эстонии также считает возможным, что Россия активизирует наступательные действия в направлении Купянска – в последние недели там наблюдается переброска новых российских подразделений и передислокация оборудования.

"Вероятно, что следующие недели будут жаркими в Авдеевском районе и вокруг Купянска, где Россия все еще хочет выйти к речным рубежам и границам Луганской области, то есть занять выгодные позиции для зимовки", – сказал Кивисельг.

Интерес России в Авдеевке, по его словам, заключается в том, чтобы оттеснить подразделения ВСУ как можно дальше, чтобы Донецк не подвергался обстрелу украинской артиллерии.

"Есть также маршрут снабжения север-юг и железная дорога, которую РФ использует для пополнения своих подразделений. В настоящее время Украина способна воздействовать на эту железную дорогу и дороги не только ракетами, но и артиллерийским огнем. Это тактическое преимущество, которого Россия хотела бы достичь в регионе", – добавил он.

  • Сегодня генерал Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку.
  • В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.

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Оксана Житнюк
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