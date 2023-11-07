В сети опубликовано видео одной из неудачных масштабных атак российских оккупантов под Авдеевкой, где захватчики не жалеют технику и личный состав в интенсивных попытках взять гарнизон защитников в клещи западнее разрушенного промышленного города.
В кадре с дрона танки и бронетранспортеры ВС РФ с десантом предприняли очередную попытку массированным броском прорваться на позиции Сил обороны.
Колонна захватчиков, ведя огонь на подавление по посадке с позициями ВСУ, увязла на минном поле и была разбита украинской артиллерией. Несколько машин попытались отступить, но также либо подорвались, либо были поражены другим способом.
Далее десант, который спешился с брони и вылез из БТР, рассредоточившись вокруг подбитой и на ходу техники, накрыли кассетными боеприпасами.
Под конец разгрома бронегруппы оккупантов в двух бронетранспортерах вспыхивает боекомплект: над полем боя появляется огромный "фейерверк".
Читайте мнение: Удержать Авдеевку – чего все никак не могут понять
Ролик выложили воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые обороняют этот сектор фронта вместе с побратимами из 110-й ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко, отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, и другими подразделениями.
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В "Магуре" отметили, что россиянам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям защитников: "За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили около 7000 захватчиков".
- Вот еще одно видео из города: президентская бригада сожгла колонну РФ.
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
Видео LIGA.net о трагедии, которая произошла в начале ноября 2023 года на южном фронте:
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