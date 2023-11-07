В сети опубликовано видео одной из неудачных масштабных атак российских оккупантов под Авдеевкой, где захватчики не жалеют технику и личный состав в интенсивных попытках взять гарнизон защитников в клещи западнее разрушенного промышленного города.

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В кадре с дрона танки и бронетранспортеры ВС РФ с десантом предприняли очередную попытку массированным броском прорваться на позиции Сил обороны.

Колонна захватчиков, ведя огонь на подавление по посадке с позициями ВСУ, увязла на минном поле и была разбита украинской артиллерией. Несколько машин попытались отступить, но также либо подорвались, либо были поражены другим способом.

Далее десант, который спешился с брони и вылез из БТР, рассредоточившись вокруг подбитой и на ходу техники, накрыли кассетными боеприпасами.

Под конец разгрома бронегруппы оккупантов в двух бронетранспортерах вспыхивает боекомплект: над полем боя появляется огромный "фейерверк".

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Ролик выложили воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые обороняют этот сектор фронта вместе с побратимами из 110-й ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко, отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, и другими подразделениями.

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В "Магуре" отметили, что россиянам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям защитников: "За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили около 7000 захватчиков".

Вот еще одно видео из города: президентская бригада сожгла колонну РФ.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

Видео LIGA.net о трагедии, которая произошла в начале ноября 2023 года на южном фронте:

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