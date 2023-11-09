Авдеевка. Спецназ противодействует выдвижению россиян с позиций, стало больше БПЛА — НГУ

В районе Авдеевки украинские подразделения специального назначения пытаются противодействовать выдвижению россиян с позиций для новых атак. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Авдеевка остается одним из наиболее сложных направлений.

"Наши бойцы отмечают, что враг применяет больше пехоты в атаках. Из-за погодных условий и больших потерь в технике стало больше пехоты и беспилотников. Нужно понимать, что в Авдеевке тактика РФ разнообразная — от обстрелов до пехотных штурмов", — сказал Музычук.

Он отметил, что город обороняется длительное время благодаря эшелонированной обороне.

"Это позволяет удерживать город, несмотря на многочисленные атаки. Авдеевку штурмуют с трех направлений", — заявил военный.

Генштаб: Жестокие бои вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге Россия не наступала.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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