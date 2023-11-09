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Авдеевка. Спецназ противодействует выдвижению россиян с позиций, стало больше БПЛА — НГУ

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 09:31
Авдеевка. Спецназ противодействует выдвижению россиян с позиций, стало больше БПЛА — НГУ - Фото
Разрушения в Авдеевке (Фото: скриншот с видео)

В районе Авдеевки украинские подразделения специального назначения пытаются противодействовать выдвижению россиян с позиций для новых атак. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона.

По его словам, Авдеевка остается одним из наиболее сложных направлений. 

"Наши бойцы отмечают, что враг применяет больше пехоты в атаках. Из-за погодных условий и больших потерь в технике стало больше пехоты и беспилотников. Нужно понимать, что в Авдеевке тактика РФ разнообразная — от обстрелов до пехотных штурмов", — сказал Музычук.

Он отметил, что город обороняется длительное время благодаря эшелонированной обороне. 

"Это позволяет удерживать город, несмотря на многочисленные атаки. Авдеевку штурмуют с трех направлений", — заявил военный.

  • Генштаб: Жестокие бои вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге Россия не наступала.
  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
  • Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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Дмитрий Гриниченко
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