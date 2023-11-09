Авдеевка. Спецназ противодействует выдвижению россиян с позиций, стало больше БПЛА — НГУ
В районе Авдеевки украинские подразделения специального назначения пытаются противодействовать выдвижению россиян с позиций для новых атак. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона.
"Наши бойцы отмечают, что враг применяет больше пехоты в атаках. Из-за погодных условий и больших потерь в технике стало больше пехоты и беспилотников. Нужно понимать, что в Авдеевке тактика РФ разнообразная — от обстрелов до пехотных штурмов", — сказал Музычук.
Он отметил, что город обороняется длительное время благодаря эшелонированной обороне.
"Это позволяет удерживать город, несмотря на многочисленные атаки. Авдеевку штурмуют с трех направлений", — заявил военный.
- Генштаб: Жестокие бои вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге Россия не наступала.
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
Смотрите также: Оборона Авдеевки. Разгром бронеколонны россиян, уцелевших засыпали кассетами: видео из дрона
Комментарии