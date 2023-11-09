Авдіївка. Спецпризначенці протидіють висуванню росіян з позицій, побільшало БПЛА — Нацгвардія

У районі Авдіївки українські підрозділи спеціального призначення намагаються протидіяти висуванню росіян із позицій для нових атак. Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Авдіївка залишається одним із найскладніших напрямків.

"Наші бійці зазначають, що ворог застосовує більше піхоти в атаках. Через погодні умови та великі втрати в техніці побільшало піхоти й безпілотників. Потрібно розуміти, що в Авдіївці тактика РФ різноманітна — від обстрілів до піхотних штурмів", — сказав Музичук.

Він зазначив, що місто обороняється тривалий час завдяки ешелонованій обороні.

"Це дозволяє утримувати місто, попри численні атаки. Авдіївку штурмують із трьох напрямків", — заявив військовий.

Генштаб: Жорстокі бої навколо Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні Росія не наступала.

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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