Авдіївка. Спецпризначенці протидіють висуванню росіян з позицій, побільшало БПЛА — Нацгвардія
У районі Авдіївки українські підрозділи спеціального призначення намагаються протидіяти висуванню росіян із позицій для нових атак. Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону.
"Наші бійці зазначають, що ворог застосовує більше піхоти в атаках. Через погодні умови та великі втрати в техніці побільшало піхоти й безпілотників. Потрібно розуміти, що в Авдіївці тактика РФ різноманітна — від обстрілів до піхотних штурмів", — сказав Музичук.
Він зазначив, що місто обороняється тривалий час завдяки ешелонованій обороні.
"Це дозволяє утримувати місто, попри численні атаки. Авдіївку штурмують із трьох напрямків", — заявив військовий.
- Генштаб: Жорстокі бої навколо Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні Росія не наступала.
- Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
- Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.
Дивіться також: Оборона Авдіївки. Розгром бронеколони росіян, уцілілих засипали касетами: відео з дрона
Коментарі