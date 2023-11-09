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Авдіївка. Спецпризначенці протидіють висуванню росіян з позицій, побільшало БПЛА — Нацгвардія

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 09:31
Авдіївка. Спецпризначенці протидіють висуванню росіян з позицій, побільшало БПЛА — Нацгвардія - Фото
Руйнування в Авдіївці (Фото: скриншот з відео)

У районі Авдіївки українські підрозділи спеціального призначення намагаються протидіяти висуванню росіян із позицій для нових атак. Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Авдіївка залишається одним із найскладніших напрямків.

"Наші бійці зазначають, що ворог застосовує більше піхоти в атаках. Через погодні умови та великі втрати в техніці побільшало піхоти й безпілотників. Потрібно розуміти, що в Авдіївці тактика РФ різноманітна — від обстрілів до піхотних штурмів", — сказав Музичук.

Він зазначив, що місто обороняється тривалий час завдяки ешелонованій обороні.

"Це дозволяє утримувати місто, попри численні атаки. Авдіївку штурмують із трьох напрямків", — заявив військовий.

  • Генштаб: Жорстокі бої навколо Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні Росія не наступала.
  • Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
  • Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

Дивіться також: Оборона Авдіївки. Розгром бронеколони росіян, уцілілих засипали касетами: відео з дрона

Дмитро Гриниченко
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