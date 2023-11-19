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Росіяни знищують Авдіївку. Генерал ЗСУ показав свіжі фото із міста

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 11:54
Росіяни знищують Авдіївку. Генерал ЗСУ показав свіжі фото із міста - Фото
Руйнування в Авдіївці (Фото: Командувач Тарнавський/Telegram)

Командувач сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський показав нові фото руйнувань в Авдіївці.

За його словами, загарбники продовжують знищувати цивільні інфраструктуру та житлові будинки у місті.

На знімках можна побачити наслідки обстрілів та бомбардувань міста, яке вже понад місяць запекло штурмують окупанти.

Раніше спікер Збройних Сил України Олександр Штупун заявив, що під Авдіївкою російський генералітет використовує тактику "візьми позицію або помри", командування ворога намагається поповнювати втрати.

  • 10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.
  • 14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.
  • Президент Зеленський про штурми Авдіївки: Путін хоче хоч якогось результату під оголошення виборів.

Читайте також: Бутусов про Авдіївку: Просування РФ небезпечне, але лінія оборони стоїть. Відео з "поля смерті"

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасавдіївканаступОлександр Тарнавський

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