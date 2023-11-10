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Місяць, як Росія штурмує Авдіївку. Залужний назвав кількість втрат окупантів

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 18:30
Місяць, як Росія штурмує Авдіївку. Залужний назвав кількість втрат окупантів - Фото
Фото: Валерій Залужний/Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки. За його словами, серед особового складу ЗС РФ було ліквідовано близько 10 000 російських окупантів.

"Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону", – написав головком у Telegram.

Він повідомив, що Сили оборони за цей час ліквідували близько 10 000 живої сили Росії, знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

Залужний подякував піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БпЛА, які причетні до оборони Авдіївки, а також медикам за допомогу бійцям.

  • Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
  • Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

Дивіться також: Оборона Авдіївки. Розгром бронеколони росіян, десант окупантів засипали "касетами" — відео з дрона

Мілана Головань
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