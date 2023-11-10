Месяц, как Россия штурмует Авдеевку. Залужный назвал количество потерь оккупантов

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки. По его словам, среди личного состава ВС РФ было ликвидировано около 1000 российских оккупантов.

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"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и доблести наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", – написал главком в Telegram.

Он сообщил, что Силы обороны за это время ликвидировали около 1000 живой силы России, уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.

Залужный поблагодарил пехоту, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов БпЛА, причастных к обороне Авдеевки, а также медиков за помощь бойцам.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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