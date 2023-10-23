Просування російських окупантів на авдіївській ділянці "небезпечне", але основна лінія оборони Збройних Сил України там встояла: усі атаки загарбників за кілька тижнів запеклого наступу відбиті, пише військкор Юрій Бутусов із посиланням на свої джерела у військах. Відео чергових танків та бронетранспортерів ЗС РФ, які палають на "полі смерті" в напрямку залізниці під Красногорівкою, опублікувала у Х волонтер Антоніна Левчук.

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Бутусов на вчора, 22 жовтня, підтверджує, що після розгрому масованих атак колонами бронетехніки 10-14 і 19 жовтня російське командування продовжує штурмові дії силами піхоти. Так, 22 жовтня російська піхота здійснила п'ять атак на північ від Авдіївки – всі відбиті.

За його даними, лише у смузі 110 бригади та наданих сил знищено та вражено понад 200 одиниць російської бронетехніки, "сотні трупів валяються у посадках і полях, підрахунок триває, але тільки вбитими окупанти втратили мінімум 800, взяті в полон 30 російських штурмовиків".

ЗСУ утримали фланги та панівні висоти, а тактичне становище "залишається сприятливим для українських військ", вважає Бутусов. Надані частини в Авдіївці та поруч:

→ другий батальйон Президентської бригади, який "взяв на себе головний удар";

→ окремий батальйон зі складу 116 бригади ТрО;

→ окремий батальйон зі складу 129 бригади ТрО;

→ окремий батальйон зі складу першої танкової механізованої бригади;

→ 52 окремий стрілецький батальйон;

→ 105 прикордонний загін ДПСУ.

Російська авіабомба падає на район Авдіївки:

За словами військкора, максимальне просування окупантів – до 1,5 км завглибшки на фронті та до 1 км завширшки. Тим часом супротивник дістався вузькою ділянкою до лінії залізниці.

Ворог дістався і до підніжжя авдіївського терикона, який росіяни "зайняти не можуть – він став сірою зоною, що проглядається і прострілюється", пише Бутусов. На териконі штурмові групи ЗС РФ кілька разів підіймалися, але більшість штурмовиків знищуються, і закріпитися на териконі росіяни не можуть, сидять біля підніжжя, зазначає він.

Короткий таймлайн загострення на Авдіївці:

→ 1 жовтня наступ на північ від Авдіївки на села Степове – Бердичі з метою перерізати магістраль сполучення з містом розпочала 114 мотострілецька бригада ЗС РФ;

→ 10-14 жовтня росіяни кинули в атаку дві свіжі мотострілецькі бригади – 15 та 21, а 19 жовтня – і 30 бригаду;

→ 20-22 жовтня окупанти припинили масовані атаки бронетехнікою через великі втрати, і для продовження штурмів формуються збірні загони з чотирьох бригад та інших підрозділів першого корпусу, зокрема спецбригади "П'ятнашка";

→ росіяни підтягують додаткові резерви зі складу 10 повітряно-десантної дивізії та окремі танкові батальйони.

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Військкор уточнив, що зараз росіяни намагаються для полегшення становища створити перевагу в силах на південь від Авдіївки, де атакують дев'ята, 110 і 55 мотострілецькі бригади ЗС РФ.

Також окупанти намагаються прорвати оборону 53 механізованої бригади ЗСУ в районі Водяне – Дослідне, противник має просування на цій ділянці. За даними Бутусова, фланги українські війська "надійно утримують та завдають росіянам значних втрат". Наприклад, ось:

Атаки противника у напрямку Первомайська "зі значними втратами для росіян" стримує 59 мотопіхотна бригада ЗСУ.

Відкрити інтерактивну карту за клинком на картинці:

Бутусов резюмує, що всі російські атаки були відбиті, просування росіян "небезпечне", але основна лінія оборони встояла, "і втримати те, що росіяни захопили, їм набагато важче, ніж продовжувати атакувати далі".

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також пише про відносну паузу, яку взяли окупанти, оскільки їхня спроба штурмувати 19–20 жовтня знову була провальною: РФ зазнала "великих" втрат.

19 жовтня 2023 року головком ЗСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок.

Також 19 жовтня під Авдіївкою ЗСУ збили черговий Су-25: ось відео знищення штурмовика росіян.

Тунелі та роботизовані машинки для БК: ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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