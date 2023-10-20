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Битва за Авдіївку. Оператори ССО показали відео, як палять росіян та їхню важку техніку видео

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20.10.2023, 12:47
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Сили спецоперацій показали один з епізодів запеклої битви за Авдіївку, яка спалахнула з новою силою 10 жовтня і триває досі. В результаті роботи тільки бійців ССО у російських окупантів знищено чотири бронетранспортери, два танки та "кілька десятків" загарбників.

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Оператори 3 полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка рухалася у напрямку Авдіївки, а потім за допомогою FPV-дронів, ПТРК Javelin та мінометів "оперативно зупинили ворога", пише пресслужба роду військ.

"Нам дуже подобається, як воно горить", – підписали бійці.

Росія роками, зокрема після повномасштабного вторгнення, не може взяти потужний Авдіївський укріпрайон ЗСУ.

У жовтні 2023-го окупанти кинули великі сили на його охоплення з північного заходу (зокрема задля захоплення стратегічно важливої висоти – Авдіївського терикона) та південного заходу. Тут йдуть одні з найзапекліших боїв під час великої війни, про що можна судити зі статистики втрат росіян від Генштабу. Втрати Сил оборони не розкриваються.

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Кадр з Авдіївки:

Євген Пилипенко
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