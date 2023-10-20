Сили спецоперацій показали один з епізодів запеклої битви за Авдіївку, яка спалахнула з новою силою 10 жовтня і триває досі. В результаті роботи тільки бійців ССО у російських окупантів знищено чотири бронетранспортери, два танки та "кілька десятків" загарбників.
Оператори 3 полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка рухалася у напрямку Авдіївки, а потім за допомогою FPV-дронів, ПТРК Javelin та мінометів "оперативно зупинили ворога", пише пресслужба роду військ.
"Нам дуже подобається, як воно горить", – підписали бійці.
Росія роками, зокрема після повномасштабного вторгнення, не може взяти потужний Авдіївський укріпрайон ЗСУ.
У жовтні 2023-го окупанти кинули великі сили на його охоплення з північного заходу (зокрема задля захоплення стратегічно важливої висоти – Авдіївського терикона) та південного заходу. Тут йдуть одні з найзапекліших боїв під час великої війни, про що можна судити зі статистики втрат росіян від Генштабу. Втрати Сил оборони не розкриваються.
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Кадр з Авдіївки:
- Учора, 19 жовтня, в районі Авдіївки був чорний день для росіян, що атакують укріпрайон: окупанти втратили близько 900 осіб та понад 150 одиниць техніки.
- Всього за день ЗСУ знищили 1380 росіян, 55 танків та 153 одиниці бронетехніки.
- Також 19 жовтня під Авдіївкою ЗСУ збили черговий Су-25: осі відео знищення штурмовика росіян.
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