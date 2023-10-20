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Битва за Авдеевку. Операторы ССО показали видео, как жгут россиян и их тяжелую технику видео

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 12:47
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Силы спецопераций показали один из эпизодов ожесточенной битвы за Авдеевку, которая вспыхнула с новой силой 10 октября и продолжается до сих пор. В результате работы только бойцов ССО у российских оккупантов уничтожено четыре бронетранспортера, два танка и "несколько десятков" захватчиков.

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Операторы 3 полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки, и затем с помощью FPV-дронов, ПТРК Javelin и минометов "оперативно остановили врага", пишет пресс-служба рода войск.

"Нам очень нравится, как оно горит", – подписали ролик бойцы.

Россия годами, в том числе после полномасштабного вторжения, не может взять мощный Авдеевский укрепрайон.

В октябре 2023-го оккупанты бросили большие силы на его охват с северо-запада (в том числе для захвата стратегически важной высоты – Авдеевского террикона) и юго-запада. Здесь идут одни из наиболее ожесточенных боев за время большой войны, о чем можно судить по статистике потерь россиян от Генштаба. Потери Сил обороны не раскрываются.

Читайте также: Джонсон: Российские головорезы в Авдеевке и джихадисты в Газе – головы одной гидры

Кадр из Авдеевки:

Євген Пилипенко
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