Силы спецопераций показали один из эпизодов ожесточенной битвы за Авдеевку, которая вспыхнула с новой силой 10 октября и продолжается до сих пор. В результате работы только бойцов ССО у российских оккупантов уничтожено четыре бронетранспортера, два танка и "несколько десятков" захватчиков.
Операторы 3 полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки, и затем с помощью FPV-дронов, ПТРК Javelin и минометов "оперативно остановили врага", пишет пресс-служба рода войск.
"Нам очень нравится, как оно горит", – подписали ролик бойцы.
Россия годами, в том числе после полномасштабного вторжения, не может взять мощный Авдеевский укрепрайон.
В октябре 2023-го оккупанты бросили большие силы на его охват с северо-запада (в том числе для захвата стратегически важной высоты – Авдеевского террикона) и юго-запада. Здесь идут одни из наиболее ожесточенных боев за время большой войны, о чем можно судить по статистике потерь россиян от Генштаба. Потери Сил обороны не раскрываются.
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Кадр из Авдеевки:
- Вчера, 19 октября, в районе Авдеевки был черный день для атакующих укрепрайон россиян: оккупанты потеряли около 900 человек и более 150 единиц техники.
- Всего за день ВСУ уничтожили 1380 россиян, 55 танков и 153 единицы бронетехники.
- Также 19 октября под Авдеевкой ВСУ сбили очередной Су-25: вот видео уничтожения штурмовика россиян.
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