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Борис Джонсон: Российские головорезы в Авдеевке и джихадисты в Газе – головы одной гидры

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20.10.2023, 11:53
Борис Джонсон: Российские головорезы в Авдеевке и джихадисты в Газе – головы одной гидры - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Штурмующие сейчас Авдеевку российские головорезы и террористы ХАМАС из сектора Газа "морально идентичны" и принадлежат одной оси зла, поэтому США и союзники должны поддерживать стороны, подвергшиеся нападению, – Украину и Израиль, а не выбирать, кому из них "важнее" помогать. Об этом пишет в колонке для The Telegraph бывший глава британского правительства Борис Джонсон.

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Ему "тревожно" слышать голоса (особенно среди американских законодателей), которые утверждают, что в усиливающейся глобальной борьбе нужно сделать выбор: или поддерживать Украину, или Израиль, и в Конгрессе есть люди, ратующие за пересмотр/сокращение помощи Украине ради большей помощи Израилю.

"Это было бы трагической ошибкой. Это было бы непризнанием героизма украинцев, которые борются не просто за свою страну, но и за само дело свободы во всем мире", – написал Джонсон.

Он объясняет, что нельзя не понимать, – война "многочисленных врагов" с Израилем, "по сути, является той же борьбой, которая происходит в Украине в течение последних десяти лет".

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"Здесь не может быть бинарного выбора с нулевой суммой – между помощью украинцам в борьбе с Путиным и помощью Израилю в борьбе с террористами ХАМАС. Когда мы смотрим на путинских головорезов в Авдеевке и головорезов-джихадистов в секторе Газа, мы видим разные головы одной и той же гидры", – написал британский экс-премьер.

Джонсону "неудивительно", что Россия не осудила зверства террористов ХАМАС в новом нападении на Израиль и что российские СМИ проводят сравнения между израильской блокадой сектора Газа и нацистской блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

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Премьер Британии в 2019-2022 годах добавляет: "Вряд ли случайно, что российское правительство поддерживает такие хорошие отношения с двумя наиболее важными глобальными спонсорами ХАМАС – Ираном и Сирией. Это потому, что путинская Россия, как и ХАМАС, разделяет вопиющее пренебрежение законами войны".

"Неудивительно, ведь их цели на самом деле одни и те же – разрушить либеральную демократию. Дети, убитые или депортированные из Мариуполя, являются жертвами того же варварства, что и дети, убитые в кибуце Кфар-Аза. Сейчас не время отдавать приоритет одной группе жертв. Они обе заслуживают защиты Запада. Сейчас мы боремся на два фронта, за одни и те же ценности, одни и те же идеалы, против одних и тех же антидемократических и террористических сил", – написал Джонсон.

Он призвал американцев помочь защитить Израиль и помочь спасти Украину, потому что "выбрать одного было бы предательством обоих".

Євген Пилипенко
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