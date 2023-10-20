Китай массово продает России дроны, стрелковое оружие и снаряжение — отчет Пентагона

Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний. Об этом сказано в докладе Министерства обороны США о Китае.

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Американцы заявляют, что данные российской таможни показали, что китайские компании, в том числе и государственные предприятия, продавали российским военным потребителям гражданские товары, товары двойного назначения и некоторые незначительные военные товары.

Речь идет о стрелковом оружии, запасных частях, навигационном оборудовании и защитном снаряжении.

Пентагон пишет, что обширный и нерегулируемый рынок коммерческих дронов в Китае позволил российским силам регулярно приобретать небольшие дроны и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) двойного назначения для поддержки войны против Украины.

В период с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию дроны и их компоненты на сумму более $12 млн. Российские силы использовали дроны китайского происхождения для нацеливания, наблюдения и нанесения ударов по Украине.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW. Читайте также: Украина оповещает правительство КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба

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