Китай помогает России обходить санкции и оказывает ей военную помощь – доклад разведки США

Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования против Украины. Об этом говорится в рассекреченном отчете американской разведки, сообщает The Guardian со ссылкой на Reuters.

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Как сообщается, вывод о помощи Китая Кремлю содержится в анализе Управления директора национальной разведки США, который был 27 июля предан огласке постоянным специальным комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса.

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21 июня стало известно, что Евросоюз планировал ввести санкции в отношении восьми компаний из Китая, которые, по мнению ЕС, продавали РФ товары двойного назначения, но после "ряда контактов на высоком уровне" Пекин взял на себя обязательство оказать давление на эти компании, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией, после чего пять компаний из восьми были исключены из санкционных списков.

23 июня Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.

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