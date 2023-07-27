UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай помогает России обходить санкции и оказывает ей военную помощь – доклад разведки США

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 19:40
Китай помогает России обходить санкции и оказывает ей военную помощь – доклад разведки США - Фото
Си Цзиньпин и Путин (Фото: EPA)

Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования против Украины. Об этом говорится в  рассекреченном отчете американской разведки, сообщает The Guardian со ссылкой на Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

 

Как сообщается, вывод о помощи Китая Кремлю содержится в анализе  Управления директора национальной разведки США, который был 27 июля предан огласке постоянным специальным комитетом  по разведке Палаты представителей Конгресса.

Новость дополняется

Читайте также: Не только Китай. В ГУР и ОП рассказали, откуда Россия получает компоненты для ракет

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китайсанкциивойнаразведка сша
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 