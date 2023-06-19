Не только Китай. В ГУР и ОП рассказали, откуда Россия получает компоненты для ракет

Электронные компоненты для ракет попадают в Россию в основном через третьи страны. Об этом LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, говорится в статье "Западные техногиганты помогают России бомбить украинские города: как это остановить".

Для обхода санкций РФ использует компании, формально не причастные к оборонной промышленности. Они просто закупают электронику на Западе как "для себя", а затем перепродают в РФ.

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"По данным наших партнеров, Россия использует ряд таких компаний в Турции, Казахстане, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах и Армении для того, чтобы обходить санкции Запада", – сообщили LIGA.net в ГУР.

СПРАВКА. В январе-феврале 2023 года 80% компонентов на общую сумму $211 млн поступили в Россию из Китая (в том числе 46% – из Гонконга). На втором месте с долей 5,5% – Таиланд, сообщает В январе-феврале 2023 года 80% компонентов на общую сумму $211 млн поступили в Россию из Китая (в том числе 46% – из Гонконга). На втором месте с долей 5,5% – Таиланд, сообщает The Guardian

Кроме того, Россия усиливает маскировку закупок, используя нелегальные сети под кураторством спецслужб, сообщила LIGA.net санкционная группа Ермака-Макфола. Обычно в таможенных данных скрывается наименование товара либо предоставляется очень обобщенное описание, либо продукция завозится вообще без документирования факта пересечения границы.

Для закупок используются подставные компании-однодневки, которые массово создаются и меняются. Причем количество компаний-посредников между производителем и россиянами увеличивается и в отдельных случаях может составлять даже десятки.

К примеру, в апреле 2022 года в Гонконге была создана Agu Information Technology. Она до сих пор не под санкциями, а ее юридический адрес – жилой дом, пишет Nikkei Asia. Во втором полугодии 2022 года компании удалось продать чипов Intel на $18,74 млн российской фирме "Мистраль".

"Гонконг – это золотая жила для РФ. Там куча компаний, которые помогают РФ, в том числе с нефтью и микроэлектроникой", – говорит LIGA.net Владислав Власюк, секретарь группы Ермака-Макфола.

Подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%, сообщили LIGA.net в санкционной группе Ермака-Макфола.

в санкционной группе Ермака-Макфола. Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями переданы РФ.

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