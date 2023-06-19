UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не только Китай. В ГУР и ОП рассказали, откуда Россия получает компоненты для ракет

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 10:14
Не только Китай. В ГУР и ОП рассказали, откуда Россия получает компоненты для ракет - Фото
Си Цзиньпин и Путин (фото – EPA)

Электронные компоненты для ракет попадают в Россию в основном через третьи страны. Об этом LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, говорится в статье "Западные техногиганты помогают России бомбить украинские города: как это остановить".

Для обхода санкций РФ использует компании, формально не причастные к оборонной промышленности. Они просто закупают электронику на Западе как "для себя", а затем перепродают в РФ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"По данным наших партнеров, Россия использует ряд таких компаний в Турции, Казахстане, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах и Армении для того, чтобы обходить санкции Запада", – сообщили LIGA.net в ГУР.

СПРАВКА. В январе-феврале 2023 года 80% компонентов на общую сумму $211 млн поступили в Россию из Китая (в том числе 46% – из Гонконга). На втором месте с долей 5,5% – Таиланд, сообщает The Guardian.

Кроме того, Россия усиливает маскировку закупок, используя нелегальные сети под кураторством спецслужб, сообщила LIGA.net санкционная группа Ермака-Макфола. Обычно в таможенных данных скрывается наименование товара либо предоставляется очень обобщенное описание, либо продукция завозится вообще без документирования факта пересечения границы.

Для закупок используются подставные компании-однодневки, которые массово создаются и меняются. Причем  количество компаний-посредников между производителем и россиянами увеличивается и в отдельных случаях может составлять даже десятки.

К примеру, в апреле 2022 года в Гонконге была создана Agu Information Technology. Она до сих пор не под санкциями, а ее юридический адрес – жилой дом, пишет Nikkei Asia. Во втором полугодии 2022 года компании удалось продать чипов Intel на $18,74 млн российской фирме "Мистраль".

"Гонконг – это золотая жила для РФ. Там куча компаний, которые помогают РФ, в том числе с нефтью и микроэлектроникой", – говорит LIGA.net Владислав Власюк, секретарь группы Ермака-Макфола.

  • Подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%, сообщили LIGA.net в санкционной группе Ермака-Макфола.
  • Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями переданы РФ.

Читайте также: Разбор | Западные техногиганты помогают России бомбить украинские города: как это остановить

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайТурцияоаэсанкции против россииракетыказахстангонконг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 