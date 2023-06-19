Не тільки Китай. У ГУР та ОП розповіли, звідки Росія отримує компоненти для ракет

Електронні компоненти для ракет потрапляють у Росію здебільшого через треті країни. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, йдеться в статті "Західні техногіганти допомагають Росії бомбити українські міста: як це зупинити".

Для обходу санкцій РФ використовує компанії, які формально не причетні до оборонної промисловості. Вони просто закуповують електроніку на Заході, як "для себе", а потім перепродають до РФ.

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"За даними наших партнерів, Росія використовує низку таких компаній в Туреччині, Казахстані, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Вірменії для того, щоб обходити санкції Заходу", – повідомили LIGA.net у ГУР.

ДОВІДКА. В січні-лютому 2023 року 80% компонентів на загальну суму $211 млн надійшли до Росії з Китаю (зокрема, 46% – з Гонконгу). На другому місці з часткою 5,5% – Таїланд, повідомляє В січні-лютому 2023 року 80% компонентів на загальну суму $211 млн надійшли до Росії з Китаю (зокрема, 46% – з Гонконгу). На другому місці з часткою 5,5% – Таїланд, повідомляє The Guardian

Крім того, Росія посилює маскування закупівель, використовуючи нелегальні мережі під кураторством спецслужб, повідомила LIGA.net санкційна група Єрмака-Макфола. Зазвичай у митних даних приховується найменування товару або ж надається дуже узагальнений опис, або продукція завозиться взагалі без документування факту перетину кордону.

Для закупівель використовуються підставні компанії-одноденки, які масово створюються та змінюються. Причому кількість компаній-посередників між виробником та росіянами збільшується та в окремих випадках може складати навіть десятки.

Наприклад, у квітні 2022 року в Гонконзі була створена Agu Information Technology. Вона досі не під санкціями, а її юридична адреса – житловий будинок, пише Nikkei Asia. В другому півріччі 2022 року компанії вдалося продати чипів Intel на $18,74 млн російській фірмі "Містраль".

"Гонконг – це золота жила для РФ. Там купа компаній, які допомагають РФ, зокрема з нафтою та мікроелектронікою", – каже LIGA.net Владислав Власюк, секретар групи Єрмака-Макфола.

Переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%, повідомили LIGA.net у санкційній групі Єрмака-Макфола.

у санкційній групі Єрмака-Макфола. Ракета Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, була зроблена в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу і різними шляхами передаються до РФ.

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